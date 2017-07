TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (dpa-AFX) - Gute Nachrichten aus der japanischen und der chinesischen Industrie haben die Aktienmärkte in Asien am Montag größtenteils ins Plus gehievt. Australiens Börse gab indes nach. Insgesamt hielten sich die Ausschläge aber in Grenzen.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,11 Prozent höher bei 20 055,80 Punkten. Auch in China inklusive Hongkong standen die meisten Indizes im Plus. Der CSI-300-Index , der die größten Werte vom Festland beinhaltet, fiel jedoch im späten Handel um 0,47 Prozent auf 3649,53 Punkte.

Die Manager der japanischen Großindustrie sind dem sogenannten Tankan-Bericht zufolge dank der guten Exportlage so optimistisch wie seit drei Jahren nicht mehr. Auch in China fiel der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsindikator besser aus als gedacht./das/stb

