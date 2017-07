CMC Ravenna Societa Cooperativa (B2/B) plant die Emission einer EUR 250 Mio. umfassenden Anleihe (Laufzeit 5 erstmals rückzahlbar nach 2 Jahren). Die Roadshow hierfür findet ab heute bis Donnerstag statt. Auf der Bankenseite beabsichtigt Bankia SA eine Additional Tier 1 Benchmarkanleihe (erw. Rating B+) mit erstmaliger Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf oder sieben Jahren zu emittieren. Im Vorfeld dazu sollen Anleiheinvestorentreffen ab morgen stattfinden. Ratings: Innogy SE erhielt von Moody's am Freitag ein Upgrade um ein Notch auf Baa2 (stabiler Ausblick; BBB+ (Fitch)/BBB- (S&P)). Grund hierfür ist die Verfassungswidrigkeit der Brennelementesteuer in Deutschland und die Entscheidung von RWE AG - diese hält rund 77 % an Innogy SE - die...

