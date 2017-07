VTG will den Waggon-Fuhrpark erweitern und leistet sich dafür eine Übernahme, die reizvoll erscheint. "Auf die Schiene gebracht" wurde der Kauf der Nacco-Gruppe. Auf diese Weise könnte das Wagenportfolio von VTG von mehr als 80.000 auf über 94.000 Waggons steigen. Zu den Hauptmärkten der Nacco-Gruppe gehören Frankreich, Deutschland sowie auch Österreich und Osteuropa. Mit der Übernahme könnte im Jahr 2018 ein Umsatz von 120 Mio. € und ein Ebitda-Beitrag von 100 Mio. € (vor Transaktions- und Integrationskosten) an Bord kommen. Der Kaufpreis soll bei rd. 780 Mio. €, ggfs. plus Investitionen von Nacco in Güterwagen (bis zu 140 Mio. €) für den Zeitraum von Anfang des Jahres bis zum Closing. Relativ zum erwarteten Ebitda-Beitrag erscheint der Kaufpreis angemessen und Sicht vertretbar, auch wenn man dafür als Teilkomponente in der Finanzierung voraussichtlich das Kapital etwas erhöhen wird.br/>

