Jetzt ist es also doch passiert und die Aktie des Konsumgüterherstellers Henkel hat den bisher so robusten Aufwärtstrend hinter sich gelassen, um in eine Korrekturphase überzugehen. Der Abverkauf hatte sich aber bereits vor einigen Tagen angekündigt, denn es gab zwei recht auffällige Warnsignale, welche wir noch einmal erörtern wollen.

Den vollständigen Artikel lesen ...