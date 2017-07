Meiner Meinung nach sollte jeder Investor eine haben. Bei einigen ist sie vielleicht eher klein und schlank, bei anderen eher groß und üppig. Der eine achtet vielleicht auf die ein oder andere ästhetische Feinheit, der andere hat dafür etwas andere hervorstechende Vorzüge im Auge.



Gemeint ist natürlich eine Watchlist. Oder was hast du gerade an etwas Schlüpfriges gedacht? Tzz.



Aber Spaß beiseite, mal im Ernst: Für mich ist eine Watchlist das Analyseinstrument, mit dem ich all meine interessanten Kandidaten stets blickparat im Auge behalten kann. Und derzeit befinden sich drei besonders aussichtsreiche Kandidaten auf der Liste. Schauen wir mal, was ich sehe und worauf ich warte:

1) BASF

Zunächst einmal befindet sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...