Mourad Malloul neuer Verwaltungspräsident bei der Schweizer Investmentgruppe Fokus weiter auf Venture Capital

Mourad Malloul übernimmt ab sofort die Führung der Schweizer Investmentgruppe Rivoli Group AG. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 03. Mai 2017 ist er einstimmig zum Verwaltungspräsidenten der Gruppe gewählt worden. Künftig wird der neue Präsident Mourad Malloul im Verwaltungsrat von einem 14-köpfigen Expertenteam unterstützt.

Der Private Equity Stratege ist bereits seit 2014 als Senior Partner für die Gruppe aktiv. In dieser Zeit hat er erfolgreich innovationsorientierte Projekte vor allem in wachstumsstarken Schwellen- und Entwicklungsländern etabliert. Damit hat er maßgeblich zur Profilierung der Marktpositionierung der Investmentgruppe beigetragen.

Als Verantwortlicher für die MENA-Region (Middle East North Africa) baute Mourad Malloul ein weitreichendes Netzwerk in den Schlüsselmärkten vor Ort für die Rivoli Group aus. Auch künftig wird er die Unternehmenspräsenz in den afrikanischen Märkten zumindest temporär persönlich mitverantworten. Mit einer überzeugenden Investitionsstrategie ist es Malloul gelungen, das Vertrauen der Investoren dauerhaft zu gewinnen. Gleichzeitig sorgte er daf der neue Präsideür, dass die Prozesse der Entscheidungsfindung innerhalb der Gruppe deutlich optimiert wurden und die Ergebnisse nun schneller umgesetzt werden können.

Mit den Investoren der Gruppe ist sich Malloul einig: Die Venture Capital- und Private Equity-Transaktionen an den derzeit zwölf Standorten der Gruppe sollen weiter ausgebaut werden. Außerdem will er mit den Investoren zusammen die Projektentwicklung in Schwellenländern mit hohen Wachstumspotenzialen intensivieren. Erklärtes Ziel ist es, die Rivoli Gruppe zu einem der europaweit führenden Venture Capital-Investoren mit tiefer Vernetzung in ausgewählten Developing Markets auszubauen. Als zweite strategische Linie wird Malloul die Kompetenz der Rivoli Group AG in der Unterstützung von KMUs bei europäischen Kapitalmarkttransaktionen sowie bei bankunabhängigen Finanzierungsmaßnahmen ausbauen.

Firmenportrait:

Die Rivoli Group AG ist eine internationale Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mit Sitz im schweizerischen Zürich. Der Fokus liegt dabei auf innovativen Unternehmen aus der Seed- und Early-Stage-Phase und stellt ihren Portfoliounternehmen neben Beteiligungskapital auch Know-how und Netzwerke zur Verfügung. Zum Leistungsportfolio der Rivoli Group gehören darüber hinaus Projektentwicklungen in den Schwellenländern mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen.

Bereits heute verwaltet die Schweizer Gruppe ein kommutatives Projektvolumen von rund 6,5 Mrd. Schweizer Franken (ca. 6 Mrd. Euro).

