Die Klöckner Pentaplast Group ("kp") meldet den erfolgreichen Vollzug der Übernahme der LINPAC Senior Holdings Limited und ihrer direkten und indirekten Tochterunternehmen. LINPAC ist ein bekannter Hersteller und Konverter von Folien für Lebensmittelverpackungen in Europa.

Durch die Transaktion entsteht ein weltweit führender Hersteller für Hartfolien und flexible Folien mit jährlichen Umsatzerlösen von mehr als zwei Milliarden US-Dollar. Das kombinierte Unternehmen, das den Kunden ein Komplettpaket an Verpackungslösungen bieten wird, zählt zu den wichtigsten Innovatoren in der Folien- und Verpackungsbranche ein echtes R&D Powerhouse mit starker Forschung und Entwicklung. Klöckner Pentaplast wird weiter von Wayne M. Hewett geleitet. Daniel Dayan, der bisherige CEO von LINPAC, übernimmt die Leitung der kp Food and Consumer Packaging Division.

Mit dem Closing wird die am 7. April 2017 vereinbarte und bekannt gegebene Transaktion vollzogen. Die zuständigen Behörden haben die Transaktion genehmigt. Die in einigen Ländern vorgeschriebene Information der Arbeitnehmervertreter ist erfolgt.

Berater

Rechtsberater von Klöckner Pentaplast ist Kirkland Ellis International LLP. Linklaters LLP ist Rechtsberater für LINPAC und deren Investoren, und Mishcon de Reya LLP ist Rechtsberater des LINPAC Managements.

Über Klöckner Pentaplast

Die Klöckner Pentaplast Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller von Hartfolien und flexiblen Folien sowie Druck- und Speziallösungen für pharmazeutische und medizinische Produkte, Lebensmittel, Getränke, Karten und zahlreiche weitere Märkte.

Durch die Übernahme von LINPAC, einem international führenden Hersteller von Verpackungen für frische Lebensmittel und Anbieter von Service-Lösungen für den Bereich Lebensmittel, erweitert kp das eigene Angebot an Multi-Material-Technologie, das ein breites Spektrum verschiedener Folien umfasst: von komplexen Mehrschichtfolien mit Barriere bis zu einfachen einschichtigen Monofolien.

Dank eines breiten Portfolios innovativer Kunststofffolien und zugehöriger Services sowie einer konsequenten Marketingpolitik, die Produktintegrität, Sicherheit, Verbrauchergesundheit und Markenreputation in den Mittelpunkt stellt, spielt Klöckner Pentaplast eine wichtige Rolle in der Wertschöpfungskette seiner Kunden. Klöckner Pentaplast produziert in 18 Ländern und beschäftigt mehr als 6.300 Mitarbeiter, die an 32 Standorten weltweit für ihre Kunden im Einsatz sind. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.kpfilms.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170703005096/de/

Contacts:

Medienkontakte

Klöckner Pentaplast

R. Brent Jones

Chief Financial Officer

Klöckner Pentaplast Group

+1 917 324 5772

b.jones@kpfilms.com

oder

Finsbury

Kal Goldberg/Nick Leasure

+1 646 805 2000

kal.goldberg@finsbury.com / nick.leasure@finsbury.com

oder

Medienkontakt in Europa

Hering Schuppener Consulting

Hendrik Bender

+49 151 163 089 48

hbender@heringschuppener.com