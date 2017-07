FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Renten-Futures gehen kaum verändert in den Montag. Der September-Kontrakt des Bund-Futures zieht gegen 8.22 Uhr um einen Tick an auf 161,77 Prozent. Das bisherige Tageshoch liegt bei 161,82 Prozent und das -tief bei 161,52 Prozent. Umgesetzt wurden rund 20.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 4 Ticks auf 131,72 Prozent.

"Die Vorzeichen für die Rentenmärkte sind insgesamt wenig erfreulich", sagt Dirk Gojny von der Essener Nationalbank. Sowohl aus China als auch aus Japan kamen in der Nacht starke Konjunkturdaten. In Europa drängten die Notenbanker auf die Zinswende, und in den USA dürfte der Kurs der geldpolitischen Straffung fortgesetzt werden.

Die 200-Tage-Linie bei 163,05 Prozent dürfte Erholungsansätze ausbremsen, sagt Thomas Bopp vom Magazin Traders' zum Bund-Future. Die Kopf-Schulter-Top-Formation weise auf ein Ziel bei 158,59 Prozent hin.

