LR Health Beauty entwickelt und produziert seit 15 Jahren Aloe Vera-Produkte. Diese sind Hauptwachstumstreiber des international tätigen Multi-Level-Marketing-Unternehmens mit Sitz in Ahlen (Westfalen, Deutschland). "Die Nachfrage nach unseren Aloe Vera-Pflegeprodukten ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Aktuell machen sie 20 Prozent unseres Kerngeschäfts aus. Für unsere Vertriebspartner sind sie ein sehr wichtiger Bestandteil ihres täglichen Geschäfts. Um dem gesteigerten Bedarf auch in Zukunft Rechnung zu tragen, bringen wir unser Aloe Vera-Portfolio auf den neusten Stand und erweitern unsere Kapazitäten in der Produktion", so Dr. Thomas Stoffmehl, CEO von LR Health Beauty. Zum 1. Juli hat das Unternehmen die neue Marke LR ALOE VIA mit einer Range von 40 Pflegeprodukten für die ganze Familie gelauncht. Zusätzlich baut LR am Hauptstandort in Ahlen eine neue Produktionsstätte für Aloe Vera-Drinking-Gele. Beides ist Teil der nachhaltigen Wachsstumsstrategie. Das Investitionsvolumen am Standort beträgt 10 Millionen Euro.

Die Entwicklung und Herstellung von Aloe Vera-Produkten ist eine der Kernkompetenzen von LR Health Beauty. Seit 2002 hat das Unternehmen über 55 Millionen Liter Aloe Vera-Drinking-Gele sowie über 70 Millionen Aloe Vera-Pflegeprodukte verkauft. Mit einer jährlichen Verarbeitung von rund 12.000 Tonnen Aloe Vera-Blättern gehört LR zu den größten Herstellern von Aloe Vera-Erzeugnissen weltweit. Die Abteilung Forschung und Entwicklung am Hauptstandort in Ahlen arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung der Produkte. Die 15-jährige Aloe Vera-Kompetenz spiegelt sich in der neuen Marke LR ALOE VIA wider, die die Bereiche Pflege, Reinigung und Regeneration abdeckt. Die Produktvielfalt reicht von den Hauptlinien Face Care, Body Care, Special Care und Oral Care bis hin zu den Nebenlinien Hair Care, Men Care und Baby Care.

Für alle Aloe Vera-Produkte wird ausschließlich das reine Blattgel der Pflanze verwendet, das LR aus Mexiko bezieht. Dabei legt das Unternehmen höchsten Wert auf kontrollierte Herstellungsprozesse vom Anbau bis hin zur Verarbeitung in Deutschland. "Die Qualität unserer Aloe Vera-Produkte ist vor allem am Anteil des reinen Blattfilets abzulesen. Anders als Pflegeserien aus dem Drogeriemarkt verfügen unsere Produkte über einen besonders hohen Anteil von Aloe Vera. Dieser beträgt beim Großteil der Produkte zwischen 30 und 60 Prozent ist direkt außen auf der Verpackung ausgewiesen und somit für die Verbraucher transparent sichtbar", so Dr. Thomas Stoffmehl.

Alle Produkte entsprechen strengen Qualitätsstandards. Regelmäßige Überprüfungen des International Aloe Science Council (ISAC) garantieren eine hohe Aloe Vera-Qualität, vom Anbau bis hin zur Verarbeitung. Die Pflegeprodukte werden durch das unabhängige Institut Dermatest auf Hautverträglichkeit geprüft. Das SGS INSTITUT FRESNIUS prüft die Drinking Gele, unternimmt Blindeinkäufe, kontrolliert die Chargen und Hygienebedingungen.

Unter dem Motto "More quality for your life." produziert und vermarktet die LR Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen verschiedene Schönheits- und Gesundheitsprodukte in 28 Ländern. Dazu zählen pflegende und dekorative Kosmetikartikel, Nahrungsergänzungsmittel und Parfums. Im Duftsegment arbeitet das 1985 gegründete Unternehmen mit Prominenten wie Guido Maria Kretschmer, Karolina Kurkova und Bruce Willis zusammen. LR ist mit 1.200 Mitarbeitern sowie tausenden registrierten Vertriebspartnern und Kunden eines der führenden Direktvertriebsunternehmen in Europa. Die starke Marktposition von LR basiert vor allem auf der qualitativ hochwertigen Produktpalette und dem attraktiven, in der Branche beispielhaften Vergütungs- und Weiterbildungskonzept für die Vertriebspartner. Mit dem LR Global Kids Fund e.V. unterstützt LR zudem bedürftige Kinder und ihre Familien in den verschiedensten Ländern der Welt schnell und unbürokratisch in Kooperation mit etablierten Institutionen vor Ort.

