BERLIN (Dow Jones)--In ihrem gemeinsamen Wahlprogramm lassen CDU und CSU einem Bericht zufolge einen alten Plan der SPD zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsbaus wieder aufleben. Wohnungsinvestoren sollen demnach einen erheblichen Teil ihrer Baukosten in einem begrenzten Zeitraum schneller steuerlich geltend machen können, heißt es nach Informationen der Rheinischen Post im Wahlprogramm der Union.

Der Plan der SPD sah laut dem Blatt einst vor, dass Wohnungsinvestoren in den ersten drei Jahren bis zu 35 Prozent ihrer Ausgaben von der Steuer absetzen können, wenn ihre Baukosten 3.000 Euro pro Quadratmeter nicht übersteigen. Nach dem Willen der Schwesterparteien sollen in den nächsten vier Jahren anderthalb Millionen Wohnungen in Deutschland neu gebaut werden.

CDU-Chefin Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer werden in den Mittagsstunden das gemeinsame Wahlprogramm vorstellen. Die SPD griff die Union schon vorher hart an. "Die Differenzen sind zu groß. Die CSU will nicht ohne Obergrenze regieren, während Angela Merkel eine Obergrenze ausgeschlossen hat. Somit ist die Union nach der Bundestagswahl regierungsunfähig", sagte SPD-Generalsekretär Hubertus Heil dem Spiegel.

Vom Bund der Steuerzahler kam ebenfalls Kritik. Die von CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble in Aussicht gestellten Entlastungen von 15 Milliarden Euro bei der Steuer reichen dem Verband nicht aus. "Die Einkommensteuerzahler jährlich nur um 15 Milliarden Euro zu entlasten, ist kein Meisterstück", sagte Steuerzahler-Präsident Reiner Holznagel der Rheinischen Post. Da sei angesichts der erwarteten Mehreinnahmen deutlich mehr drin.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2017 02:37 ET (06:37 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.