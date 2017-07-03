DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DB X-T.MSCI EM I.T.I. XMK1 LU0592217102 BAW/UFN
DB X-T.MSCI EM H.IDX XMKH LU0592216989 BAW/UFN
DB X-TR.DBCB-L.E.B.1C DX26 LU0411078123 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DB X-T.MSCI EM I.T.I. XMK1 LU0592217102 BAW/UFN
DB X-T.MSCI EM H.IDX XMKH LU0592216989 BAW/UFN
DB X-TR.DBCB-L.E.B.1C DX26 LU0411078123 BAW/UFN