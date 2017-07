Bad Marienberg - UBM Development (ISIN AT0000815402/ WKN 852735) ist der Verkauf eines großen Immobilien-Pakets gelungen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dabei konnten Bestandsimmobilien im Großraum bei Graz und in Wien für insgesamt EUR 53 Mio. verkauft werden. Der Käufer ist eine Gruppe österreichischer Privatinvestoren.

