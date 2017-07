Laut DGB kommt immer noch zu Verstößen gegen den Mindestlohn. Einige Branchen werden nach wie vor kreativ bei dem Versuch, die Vorschrift zu unterlaufen. Nun werden regelmäßigere und striktere Kontrollen gefordert.

Auch zweieinhalb Jahre nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland kommt es nach Einschätzung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) immer wieder zu Verstößen. Das sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. In schwer zu kontrollierenden Branchen wie dem Taxigewerbe, dem Bau oder der Gastronomie soll es immer wieder Verstöße gegen das Mindestlohngesetz geben. ...

