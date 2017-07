Den Unternehmen in Japan geht es gut genug, um das Land mit Jobs zu versorgen. Allerdings leiden viele Firmen unter einem Mangel an Arbeitskräften. Ökonomen hoffen auf eine steigende Inflation.

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe ist derzeit in einer tiefen Vertrauenskrise. Am Sonntag fuhr verlor seine Liberaldemokratische Partei bei den Wahlen zum Tokioter Stadtparlament mehr als die Hälfte ihrer Sitze. An der Wirtschaft kann es dieses Mal nicht gelegen haben. Eher spielte ein Skandal um Gefälligkeiten für seine Freunde die entscheidende Rolle. Dies verdeutlichte am Montag der Tankan-Bericht, das vierteljährliche Konjunkturbarometer der Bank von Japan.

Am deutlichsten stieg der Stimmungsindex für Japans große Industriekonzerne von 12 Punkten im März auf 17 Punkte in der jetzigen Umfrage. Auch mehr mittlere und kleine Unternehmen schauen optimistischer in die Zukunft. Besonders ermutigend dürfte für Abes Wirtschaftsplaner sein, dass sowohl die großen als auch die kleinen Firmen deutlich mehr investieren wollen als 2016.

Der Tankan ist damit bereits die zweite gute Konjunkturbotschaft der vergangenen Tage. Am Freitag meldete die Regierung, dass am Arbeitsmarkt im Mai mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...