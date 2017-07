Am Montag führt die Aktie von ThyssenKrupp den DAX an. Laut einem Medienbericht will der Konzern zeitnah eine Lösung für das angeschlagene Stahlgeschäft finden. Favorisiert wird nach wie vor eine Fusion mit Tata. CEO Heinrich Hiesinger trifft sich deshalb in Kürze mit dem Chef des indischen Wettbewerbers.

