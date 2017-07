BERLIN (Dow Jones)--Die Wirtschaft fordert rasche Entlastungen beim Strompreis. "Die deutschen Mittelständler zahlen die höchsten Strompreise in der EU, doppelt so viel wie ihre französischen Kollegen", sagte Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, dem Handelsblatt.

In einem Positionspapier schlägt der Verband deshalb den Einsatz von Steuermitteln vor, um die Betriebe bei der Stromrechnung zu entlasten. Demnach sollen 7 Milliarden Euro aus der Staatskasse eingesetzt werden, um die Ökostromumlage (EEG-Umlage) von derzeit 6,88 Cent je Kilowattstunde auf 4,7 Cent zu drücken. Die Umlage ist Teil der Stromrechnung und ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Unternehmen und Privathaushalte finanzieren damit den Ausbau von Windrädern und Solaranlagen.

Außerdem plädiert der DIHK dafür, einen Teil der EEG-Kosten in einen Fonds auszulagern. Die EEG-Umlage könnte so bei einem bestimmten Wert begrenzt werden. Als dritte Option empfiehlt der Handelskammertag, eine Ausweitung der Umlage auf den Wärme- und Verkehrssektor zu prüfen. In der Folge würde nicht mehr nur Strom mit der Umlage belastet, sondern auch Kohle, Gas, Heizöl, Benzin und Diesel.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2017 02:51 ET (06:51 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.