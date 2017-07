Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Einkaufsmanagerindex dreht in Richtung Expansion

In China zieht die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe offenbar wieder an. Darauf weist der von Caixin und Markit privat ermittelte Einkaufsmanagerindex hin, der im Juni auf 50,4 Zähler von 49,6 Punkten im Mai anzog. Die Verbesserung dieses privaten Indikators läuft parallel zu sich aufhellenden offiziellen Daten. Die Subindizes für neue Aufträge und Produktion legten marginal zu. Dagegen ging es bei den Eingangs- und Ausgangspreisen laut Caixin kräftig nach oben.

Tankan-Bericht zeigt hohes Wirtschaftsvertrauen

Das Wirtschaftsvertrauen hat in Japan im zweiten Quartal den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren erreicht. Die Belebung der Wirtschaft weltweit und die Stärke der Aktienmärkte habe die Aussichten für Japans Unternehmen aufgehellt, geht aus der als Tankan-Bericht bekannten Umfrage der Bank of Japan (BoJ) hervor. Der Index für die Stimmung unter den großen Industrieunternehmen stieg in den drei Monaten April bis Juni auf plus 17 Punkte nach plus 12 Punkten im vorigen Quartal. Vom Wall Street Journal befragte Analysten hatten mit einem Wert von plus 15 gerechnet.

Brexit könnte Banken 15 Mrd Euro kosten - Studie

Auf die in Großbritannien sitzenden Banken könnten im Verlauf eines möglichen, brexitbedingten Umzugs Kosten von bis zu 15 Milliarden Euro zukommen. Dadurch könnten jahrelang die Gewinne der Geldhäuser in Mitleidenschaft gezogen werden und die Kunden in der EU relativ schwer betroffen sein, wie aus einer Studie der Boston Consulting Group (BCG) im Auftrag der Association for Financial Markets in Europe hervorgeht.

Wirtschaft verlangt Senkung des Strompreises durch Steuermilliarden

Die Wirtschaft fordert rasche Entlastungen beim Strompreis. "Die deutschen Mittelständler zahlen die höchsten Strompreise in der EU, doppelt so viel wie ihre französischen Kollegen", sagte Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, dem Handelsblatt. Demnach sollen 7 Milliarden Euro aus der Staatskasse eingesetzt werden, um die Ökostromumlage (EEG-Umlage) von derzeit 6,88 Cent je Kilowattstunde auf 4,7 Cent zu drücken.

Union will Bau von Mietwohnungen steuerlich stärker fördern - Bericht

In ihrem gemeinsamen Wahlprogramm lassen CDU und CSU einem Bericht zufolge einen alten Plan der SPD zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsbaus wieder aufleben. Wohnungsinvestoren sollen demnach einen erheblichen Teil ihrer Baukosten in einem begrenzten Zeitraum schneller steuerlich geltend machen können, heißt es nach Informationen der Rheinischen Post im Wahlprogramm der Union.

Merkel trifft Trump schon am Donnerstag in Hamburg - Medien

Im Vorfeld des G20-Gipfels in Hamburg trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einem Medienbericht zufolge US-Präsident Donald Trump bereits am Donnerstag in Hamburg. Wie das RedaktionsNetzwerk Deutschlands (RND) unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, sollen Merkel und Trump am Donnerstag zu einem Gipfel-Vorgespräch zusammenkommen.

Trump spricht mit China und Japan über Nordkoreas Raketenprogramm

Die USA und Japan sind sich nach Angaben des Weißen Hauses darin einig, gemeinsam gegen die "wachsende Bedrohung" durch Nordkorea vorzugehen. US-Präsident Donald Trump und der japanische Premier Shinzo Abe sprachen in einem Telefonat über Strategien gegen Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm. Trump sprach in einem weiteren Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping ebenfalls die "wachsende Bedrohung" durch Nordkoreas Raketenprogramm an.

US-Kriegsschiff fährt dicht an von China beanspruchten Insel vorbei

Ein US-Kriegsschiff ist am Sonntag nahe an einer von China beanspruchten Insel im Südchinesischen Meer vorbeigefahren und hat damit Pekings dortige Gebietsansprüche erneut in Frage gestellt. Der Zerstörer "USS Stethem" sei in einem Abstand von weniger als 12 Seemeilen an der Triton-Insel vorbeigefahren, sagte ein US-Vertreter der Nachrichtenagentur AFP. Peking sprach von einer "ernsthaften politischen und militärischen Provokation".

Laptops dürfen bei Etihad-Flügen wieder ins Handgepäck

Die US-Regierung hat die Mitnahme von Laptops und Tablets im Handgepäck bei Flügen der Fluggesellschaft Etihad Airways aus Abu Dhabi wieder erlaubt. Wie die US-Behörden mitteilten, ist die Gesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate die erste, die von der Aufhebung des Banns profitiert, der vor mehr als drei Monaten für Direktflüge von insgesamt zehn Airports in der Türkei, Nahost und Nordafrika verhängt worden war.

Trump veröffentlicht Video mit symbolischer Prügelattacke auf CNN

US-Präsident Donald Trump hat seine Attacken gegen die Medien fortgesetzt, und das im besten Wortsinn: In einem auf seinem Twitter-Konto veröffentlichten Video reißt Trump einen Mann zu Boden und prügelt auf ihn ein - das Gesicht des Opfers ist allerdings nicht zu sehen, an seiner Stelle prangt das Logo des US-Fernsehsenders CNN.

Ultimatum an Katar um 48 Stunden verlängert

Im Konflikt zwischen mehreren arabischen Staaten und Katar haben die Gegner des Emirats ein Ultimatum um 48 Stunden verlängert. Die saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA veröffentlichte eine entsprechende gemeinsame Erklärung Saudi-Arabiens, Ägyptens, Bahrains und der Vereinigten Arabischen Emirate, die Katar mit ihren Forderungen unter Druck setzen. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) reist am Montag in die Golfregion, um dort für einen Dialog zu werben.

Westafrikanische Länder gründen Truppe gegen Dschihadisten

Angesichts zunehmender islamistischer Gewalt haben die Staatschefs von Mali und vier weiteren westafrikanischen Ländern die Gründung einer gemeinsamen Anti-Terror-Truppe besiegelt. An dem Sondergipfel der sogenannten G5-Staaten in Bamako nahm auch Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron teil, der Militärgerät im Wert von 8 Millionen Euro zusagte. Ein Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida in Mali veröffentlichte derweil ein Video von sechs ausländischen Geiseln.

Japan/Kfz-Absatz Juni +9,7% gg Vorjahr

Thailand Verbraucherpreise Juni -0,05% gg Vorjahr (PROG -0,08%)

Thailand Verbraucherpreise Juni +0,02% gg Vormonat (PROG -0,01%)

Thailand Verbraucherpreise Kernrate Juni +0,45% gg Vorjahr (PROG +0,43%)

Thailand Verbraucherpreise Kernrate Juni +0,08% gg Vormonat (PROG +0,10%)

Indonesien Verbraucherpreise Juni +0,69% gg Vm (PROG: +0,61%)

Indonesien Verbraucherpreise Juni +4,37% gg Vj (PROG: +4,34%)

Indonesien Kernverbraucherpreise Juni +3,13% gg Vorjahr (Mai: +3,20%)

