Frankfurt - In dieser Woche stehen Emissionen auf dem Programm, die ein Volumen von insgesamt etwa 20 Mrd. EUR haben dürften, so die Analysten der Helaba.Am Dienstag begebe die österreichische Schuldenagentur konventionelle RAGBs im 10- und 30-jährigen Laufzeitbereich. Das Volumen betrage bis zu 1 Mrd. EUR. Am selben Tag erweitere Deutschland ein inflationsindexiertes Papier. Die Bundei April 2030 werde um 0,5 Mrd. EUR aufgestockt.

Den vollständigen Artikel lesen ...