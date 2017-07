Zürich - Ab sofort bietet die Credit Suisse einen digitalen Onboarding-Prozess für Neukunden an. Damit kann innerhalb von rund 15 Minuten eine Kontobeziehung eröffnet werden, inklusive der Bestellung von Bonviva-Paketen mit Maestro- und Kreditkarten. Die Identifikation des Neukunden sowie die Antragsunterzeichnung erfolgen vollständig digital und papierlos.

Für eine Kontoeröffnung muss man bei der Credit Suisse künftig keine Geschäftsstelle mehr aufsuchen. Im Zuge ihrer Digitalisierungsstrategie ermöglicht die Bank mit ihrer neuen Dienstleistung "Online Relationship Onboarding", rein online und ohne Medienbruch Kunde zu werden - sei es von zu Hause aus, unterwegs oder im Büro.

Prozess in vier Schritten

Es werden lediglich ein mit einer Webcam und einem Mikrofon ausgestatteter Computer, ein Tablet oder ein Smartphone sowie eine aktive Rufnummer zum Empfang von SMS-Nachrichten benötigt. Der Antragssteller muss ausserdem seine Identitätskarte oder seinen Reisepass bereithalten. Ist er entsprechend vorbereitet, erfolgt die digitale Kontoeröffnung in einem Prozess in vier Schritten. Zuerst wählt der Antragssteller das gewünschte Paket aus. Zur Wahl stehen derzeit das Basic Banking und die Bonviva Pakete Silber, Gold und Platinum inklusive Maestro- und Kreditkarten. Anschliessend gibt er seine persönlichen Angaben ein, gefolgt von einigen Fragen zum Verwendungszweck des Kontos und der Herkunft der darauf gebuchten Gelder. Im dritten Schritt findet die Identifikation ...

