Immobilienmarkt 2017: Projektenwicklung aus der Perspektive der Westfalia Real Estate GmbH

Immobilienmarkt 2017: Projektenwicklung aus der Perspektive der Westfalia Real Estate GmbH

03.07.2017

Goldrausch in der Betonbranche - 2017 wird ein lukratives Jahr für Projektentwickler in Deutschland. Und die Westfalia Real Estate GmbH spielt mittendrin eine zentrale Rolle. Das auf Projektentwicklung von Bauvorhaben für Wohnraum spezialisierte Unternehmen deckt das gesamte Serviceportfolio ab: Kunden werden durch die Westfalia Real Estate GmbH bei der Projektsuche, Konzeption bis hin zur Umsetzung des Bauvorhabens begleitet. Insbesondere in der Realisierungsphase kooperiert das Unternehmen mit namenhaften externen Partnern. "Eine zu Beginn klare Trennung und im Anschluss enge Verzahnung der Planungs- und Realisierungsphase ist ein elementarer Erfolgsgarant für die Entwicklung hochwertiger Wohneinheiten," schwärmt Besitzer der Westfalia Real Estate GmbH Hamed Faizi, "nur so könne stets die höchste Qualität in jeder Bauphase gewährleistet werden." Der Geschäftsführer weiß wovon er spricht. Mit nur 18 Jahren hat er bereits sein erstes Unternehmen gegründet und nach nur einem Jahr erfolgreich veräußert. Parallel zur Führung einer Vielzahl verschiedener Unternehmen hat Hamed Faizi sein Studium in Business Administration an der FOM in Düsseldorf absolviert, welches er im Jahr 2015 erfolgreich abgeschlossen hat.

Auf die deutsche Wirtschaft ist Verlass. Im Gegensatz zu Ländern wie Frankreich und Griechenland hat Deutschland die Finanzkrise und die folgende Eurokrise vergleichsweise gut überstanden. Ebenso hat Deutschland im Vergleich zu Großbritannien und Spanien unter dem Einbruch des Immobilienbooms weniger stark gelitten. Die deutsche Wirtschaft durchläuft in den letzten fünf Jahren ein Wachstum von 0,5 bis 3,9 Prozent und ist damit äußerst moderat aufgestellt. Nichtdestotrotz ist die verstärkte Medienpräsenz der europäischen Wirtschafts- und Finanzkrise nicht spurlos an den deutschen Bundesbürgern vorbeigegangen. Deutsche Investoren verlagern ihren Investitionsfokus von spekulativen und volatilen Finanzprodukten zu verstärkt konservativen Anlageprodukte. Dazu gehören auch Immobilien. "Alle Stakeholder in der Immobilienbranche, vor allem Projektentwickler und Immobilienunternehmen, konnten seit Beginn der Finanz- und Eurokrise von einer starken privaten Nachfrage nach neuem Wohnraum profitieren," konstatiert Geschäftsführer Hamed Faizi. Aber auch Investoren wie Versicherungen und Pensionskassen werden aufgrund der Alternativlosigkeit an attraktiven Investitionsmöglichkeiten aktiv und verstärken dadurch zunehmend den Nachfragedruck.

Ein zusätzlicher und gleichzeitig maßgeblicher Faktor für den Boom in der deutschen Immobilienbranche stellt das bestehende Langzeittief des Zinsniveaus in der Eurozone dar. Dieses beeinflusst den Immobilienmarkt maßgeblich und ermöglicht durch den Einsatz von Fremdkapital historisch günstige Finanzierungsmöglichkeiten. Dank des niedrigen Zinses werden Fremdkapitalfinanzierungen günstiger als Eigenkapitalfinanzierungen. "Es ist ja schon fast scherzhaft, dass die Schuldenaufnahme zur Finanzierung des Eigenheims in unserem Finanzmarkt günstiger ist als der Einsatz des eigen gesparten Kapitals," beobachtet Hamed Faizi die Entwicklungen der Entscheidungen durch die Europäische Zentralbank.

Das Finanzierungsvolumen in der privaten und gewerblichen Immobilienfinanzierung steigt kontinuierlich an. Um schnell und flexibel am Markt operieren zu können tendieren Projektentwickler häufig dazu mit Eigenmitteln zu arbeiten, um stark nachgefragte Objekte ad hoc erwerben zu können und anderen Marktteilnehmern einen Schritt voraus zu sein. Wer hier ein Stück vom Kuchen haben darf, kann sich zu den Glücklichen zählen. Oft werden nämlich dann Objekte mit sehr attraktiven Margen über einen längeren Investitionszeitraum als Goldrausch in der Betonindustrie genutzt. So sieht Hamed Faizi auch für 2017 weiterhin einzigartige Wachstumsmöglichkeiten in der Immobilienindustrie.

Westfalia Real Estate GmbH
Düsseldorf

Geschäftsführer Hamed Faizi

03.07.2017

