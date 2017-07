MEININGEN (IT-Times) - Der deutsche Telekommunikationsausrüster Adva Optical Networking S.E. will das US-amerikanische Technologieunternehmen MRV Communications Inc. übernehmen. Die Adva Optical Networking S.E. plant den Zukauf von MRV Communications Inc. mit Sitz in Chatsworth, Kalifornien (USA), einen...

Den vollständigen Artikel lesen ...