Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Kurse an den europäischen Aktienmärkten ziehen am Montag im frühen Handel an. Der Euro-Stoxx-50 steigt aktuell um 0,7 Prozent auf 3.467 Punkte. Der DAX zieht um 0,6 Prozent auf 12.397 Punkte an. Händler sprechen von einer Stabilisierung, nachdem der DAX in der vergangenen Woche 3,2 Prozent verloren hat, der bisher stärkste Wochenabschlag in diesem Jahr. "Es gab viele Verkäufe wegen Gewinnmitnahmen zum Halbjahres-Ultimo", sagt ein Händler. Mit dem Start in das zweite Halbjahr sollte der Druck an den Aktienmärkten beendet sein, Marktteilnehmer dürften nun neue Positionen aufbauen.

"Die Vorlagen dafür sind ausgezeichnet", so der Händler mit Verweis auf die guten Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) rund um den Globus. Schon am Freitagnachmittag fiel der Chicago-PMI deutlich besser als erwartet aus, in der Nacht überraschten nun der Tankan-Bericht aus Japan und der Caixin-PMI der Industrie in China positiv. In Europa wird nun auf mögliche Aufwärtsrevisionen bei den Einkaufsmanager-Indizes gehofft, sie werden am Vormittag veröffentlicht. In den USA wird am Nachmittag der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe vorgelegt, wobei das Geschäft in den USA am Montag unter dem verkürzten Handel vor dem "Independence Day" am Dienstag leiden dürfte.

Vom Umfeld kommt kein Störfeuer. Der Euro steht weiter knapp über der Marke von 1,14 Dollar. Auch die Ölpreise verharren am Morgen auf dem ermäßigten Niveau. "Das billige Öl sollte die Spekulation um eine Zinswende der Europäischen Zentralbank dämpfen", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Entsprechende Spekulationen hatten in der vergangenen Woche den Rückschlag im DAX veranlasst, nachdem Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi als Vorbereitung der Zinswende aufgefasst worden waren.

Thyssenkrupp macht beim Stahl nun ernst

Im Blick des Markts stehen Thyssenkrupp. Der Kurs steigt um 1,9 Prozent auf 25,34 Euro. Der Konzern wird laut "Handelsblatt" nun bald das Stahlgeschäft abspalten. Damit könnte Thyssenkrupp die Fusion mit dem indischen Tata-Steel-Konzern vorbereiten. Thyssenkrupp würde in der Folge unter 50 Prozent an der neuen Gesellschaft halten. "Der Kurs von Thyssen dürfte auf den Bericht positiv reagieren", so ein Händler. Der Markt erwarte aber auch, dass Thyssenkrupp nun bald Fakten liefere.

Lufthansa steigen mit einem Plus von 2,4 Prozent auf 20,41 Euro sogar noch etwas stärker. HSBC hat das Kursziel für die Fluglinie auf 25 von zuvor 20 Euro erhöht.

Total steigt im Iran ein

Sehr positiv für Total werten Händler den ersten Großeinstieg eines westlichen Unternehmens in den iranischen Öl&Gas-Markt. Total wird sich mit 50,1 Prozent mit einem chinesischen Partner an der Erschließung des "South Pars"-Gasfelds beteiligen. Total investiert dazu rund 1 Milliarde Dollar. Das Feld gehört zu den größten in der Region. Der Total-Kurs steigt um 1,3 Prozent. Der Index der Öl- und Gaswerte im Stoxx führt mit einem Plus von 1,4 Prozent die Gewinnerliste unter den Branchenindizes in Europa mit an.

Leicht positiv bewerten Händler Aussagen von Daimler zum Geschäft mit Bussen. Im wichtigen brasilianischen Markt sei die Talsohle durchschritten, sagte Spartenchef Hartmut Schick der FAZ. Allerdings gilt das Geschäft mit Bussen insgesamt als vergleichsweise klein. Der Kurs legt um 0,6 Prozent zu.

Zudem stehen VTG im Blick. Das Schienenlogistik-Unternehmen übernimmt den Waggonvermieter Nacco für rund 780 Millionen Euro, hinzu kommen 140 Millionen Investitionen. "Der Preis klingt vertretbar, der Kurs von VTG sollte von dem Deal profitieren", sagt ein Händler. Das EBITDA dürfte bereits in diesem Jahr um 100 Millionen Euro steigen. Der Kurs erhöht sich um 4,3 Prozent.

Außerhalb der DAX-Familie brechen Singulus um 16,6 Prozent ein. Ein Auftrag aus China wird nur halb so groß ausfallen wie erwartet.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.467,31 0,74 25,43 5,37 Stoxx-50 3.143,41 0,68 21,24 4,41 DAX 12.397,07 0,58 71,95 7,98 MDAX 24.607,06 0,63 154,76 10,90 TecDAX 2.201,56 0,61 13,31 21,52 SDAX 10.886,68 0,37 40,01 14,36 FTSE 7.344,86 0,44 32,14 2,83 CAC 5.160,61 0,78 39,94 6,13 Bund-Future 161,91 0,15 -0,55 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Uhr Fr, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1404 -0,03% 1,1407 1,1412 +8,4% EUR/JPY 128,46 +0,04% 128,41 128,19 +4,5% EUR/CHF 1,0939 -0,07% 1,0947 1,0926 +2,1% EUR/GBP 0,8758 -0,19% 0,8775 1,1386 +2,8% USD/JPY 112,65 +0,05% 112,60 112,33 -3,6% GBP/USD 1,3018 +0,16% 1,2997 1,2992 +5,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,44 46,04 +0,9% 0,40 -18,4% Brent/ICE 49,00 48,77 +0,5% 0,23 -16,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.235,65 1.241,60 -0,5% -5,95 +7,3% Silber (Spot) 16,58 16,62 -0,3% -0,05 +4,1% Platin (Spot) 919,85 925,70 -0,6% -5,85 +1,8% Kupfer-Future 2,70 2,70 -0,1% -0,00 +7,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2017 03:34 ET (07:34 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.