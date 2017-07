München (ots) -



Geld sparen und dabei etwas für die Umwelt tun: Möglich macht das der neue, deutschlandweit verfügbare "Lidl-Strom", der zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist wird. Dafür kooperieren Lidl und E.ON und bieten ab sofort den nachhaltigen Stromtarif zum gewohnt günstigen Lidl-Preis - und das mit einem zumeist deutlichem Preisvorteil gegenüber den örtlichen Grundversorgern. Ein bequemer Vorabcheck unter www.lidl-strom.de zeigt Kunden schnell und einfach, wieviel sie mit einem Wechsel sparen könnten: Postleitzahl eingeben, den Lidl-Stromtarif checken und online bestellen. Sorgen um den Strompreis müssen sich Kunden mit Lidl-Strom nicht machen: Das Angebot beinhaltet eine Preisgarantie bis Januar 2019. Der Wechsel des Stromversorgers wird den Kunden ebenfalls so einfach wie möglich gemacht: Nach Vertragsabschluss übernehmen Lidl und E.ON die gesamte Abwicklung.



Alle wichtigen Informationen zum Lidl-Strom erhalten Kunden online und in ihrer Lidl-Filiale vor Ort. Zusätzlich zum günstigen Strom gibt es bei Abschluss einen 10-Euro-Gutschein für den nächsten Einkauf in einer von bundesweit rund 3.200 Lidl-Filialen oder im Lidl-Online-Shop unter www.lidl.de.



Lidl und E.ON - nachhaltige Partner für eine sichere Versorgung



Mit dem grünen Lidl-Strom baut Lidl seine Position als verantwortungsvoller Le-bensmittelhändler weiter aus: Der Ökostrom, mit dem E.ON die Lidl-Kunden beliefert, stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien wie Wind- und Sonnenenergie oder Wasserkraft und ausschließlich aus vom TÜV Süd zertifizierten Kraftwerken.



"Gemeinsam mit E.ON bieten wir unseren Kunden Strom zum günstigen Lidl-Preis an - und das aus garantiert nachhaltigen und erneuerbaren Quellen. Damit kann es sich jeder leisten, etwas für die Umwelt zu tun", sagt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland. Uwe Kolks, Geschäftsführer E.ON Energie Deutschland, erklärt: "Kunden wünschen sich günstige und nachhaltige Produkte - auch beim Thema Energie. Wir möchten sie begeistern und ihnen gemeinsam mit Lidl attraktive Angebote bei gewohnt hoher Servicequalität bieten."



Mit der Kooperation bündeln beide Unternehmen ihre Kernkompetenzen: "Lidl steht deutschlandweit für günstige Preise und beste Qualität - der ideale Partner also für unser preiswertes Ökostromprodukt", erklärt Kolks. Bock ergänzt: "Mit E.ON haben wir einen Kooperationspartner, der ebenso wie wir mit jahrelanger Erfahrung eine sichere und zuverlässige Versorgung der Kunden gewährleistet."



Fakten zum Lidl-Strom auf einen Blick: · Einfacher Vorab-Check auf www.lidl-strom.de und mögliche Ersparnis zum örtlichen Grundversorger checken · Onlinebestellung auf www.lidl-strom.de · Telefonische Bestellung unter 0800-0005 903 von Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr und Samstag bis Sonntag, 8 bis 18 Uhr · Uneingeschränkte Preisgarantie bis 31. Januar 2019 inklusive aller Umlagen, Steuern und Abgaben · Garantiert 100 % Ökostrom · Deutschlandweit verfügbar · Nur 1 Jahr Erstvertragslaufzeit · Inklusive Einkaufsgutschein für Lidl-Filialen oder den Lidl-Online-Shop im Wert von 10 Euro



