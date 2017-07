Heidenheim an der Brenz (ots) -



Die HARTMANN GRUPPE, ein international führender Anbieter von Medizin- und Pflegeprodukten, gab heute bekannt, dass die Übernahme von Lindor (P&G), einer der bekanntesten Inkontinenzmarken für Erwachsene in Spanien und Portugal, am 1. Juli erfolgreich abgeschlossen wurde.



Mit dieser Transaktion verwirklicht HARTMANN sein Ziel, einer der führenden Anbieter von Inkontinenzprodukten für Erwachsene auf der Iberischen Halbinsel zu werden.



HARTMANN besitzt nun alle P&G-Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Lindor-Produktsortiment (Lindor, Salvacamas, Lindor Care, Lindor Pants), darunter auch geistiges Eigentum, Mitarbeiterverträge sowie einen 25.000 Quadratmeter großen Produktionsstandort im spanischen Montornés.



"HARTMANN ist jetzt gut aufgestellt, um eine führende Position auf dem Markt für Inkontinenzprodukte in Spanien und Portugal einzunehmen", so Andreas Joehle Vorstsandsvorsitzender der HARTMANN PAUL HARTMANN AG. "Durch diesen Schritt bauen wir unsere lokale Kompetenz in diesem Sektor aus und haben gleichzeitig die Möglichkeit, im Hinblick auf den operativen Betrieb, Synergien für Produktion und Lieferkette auf Konzernebene zu nutzen."



Angesichts des demographischen Wandels und der steigenden Zahl chronischer Erkrankungen in der Region ist die Transaktion für HARTMANN zu diesem Zeitpunkt der richtige Schritt. Eine aktuelle Studie des spanischen Statistikamts ergab, dass der Anteil der über 65-Jährigen in der Bevölkerung gegenwärtig 18,7 Prozent beträgt. In Prognosen wird davon ausgegangen, dass die Werte bis 2031 auf 25,6 Prozent steigen.



Im Geschäftsjahr 2015 - 2016 erzielte Lindor einen Umsatz von 75 Millionen Euro. Der Großteil des Umsatzes kommt aus dem Apothekengeschäft, der kleinere Anteil hingegen von öffentlichen Institutionen wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.



"In den letzten 30 Jahren war Lindor auf der gesamten Halbinsel eine der renommiertesten Marken für Ärzte sowie Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeheimen", so Marc Perez, Regional Director Western Europe der HARTMANN GRUPPE. "Wir sind davon überzeugt, dass wir den herausragenden Service der Marke Lindor sowie der anderen HARTMANN-Marken beibehalten werden."



