Der innenpolitische Druck für Japans Ministerpräsident Shinzo Abe steigt. Der Rechtskonservative erlitt bei den Kommunalwahlen in Tokio nun eine historische Niederlage. Ein neues Kabinett könnte dem Politiker retten.

Japans rechtskonservativer Ministerpräsident Shinzo Abe steht innenpolitisch unter wachsendem Druck. Bei Kommunalwahlen in Tokio, die als Stimmungsbarometer für die Politik des Landes gelten, erlitt Abes regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) am Sonntag eine historische Niederlage und ist in Tokios Stadtparlament nicht mehr stärkste Kraft. "Wir müssen das ernst nehmen", sagte der seit Ende 2012 amtierende Partei- und Regierungschef am Montag. Angesichts ...

