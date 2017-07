Weekly Brief: Die Wirtschaft der Eurozone verbessert sich weiter

Marktkommentar



Die Wirtschaft der Eurozone verbessert sich weiter

Aktuelle Daten zeigen weitere Zeichen der Verbesserung für die Wirtschaft der Eurozone. Das Verbrauchervertrauen in der Region ist so stark wie seit 2001 nicht mehr. Das verarbeitende Gewerbe verbessert sich ebenfalls, wie der starke Anstieg des Einkaufsmanagerindex in den vergangenen Monaten zeigt. Seit Anfang 2000 war der Ausblick für das verarbeitende Gewerbe nur in 12 von 210 Monaten oder in sechs Prozent der Zeit positiver als aktuell.

Lesen Sie hier den gesamten Weekly Brief!

Erfahren Sie jetzt mehr über unsere Market Insights! Aktuelle Einblicke in die Kapitalmärkte und wertvolle Analysen des wirtschaftlichen Umfelds.