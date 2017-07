Wien - In den USA wird heute mit dem ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für Juni einer der Datenhöhepunkte des Monats veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Analysten würden hier durchaus positives Überraschungspotenzial sehen. Immerhin gehe der Konsens im Vergleich zum Vormonat nur von einem geringen Anstieg auf 55,1 Punkte aus. Die Analysten der RBI sind aufgrund der vorliegenden regionalen Stimmungsumfragen und der Ölpreisentwicklung deutlich optimistischer und rechnen mit einem Anstieg in den Bereich von 56,5 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...