Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft mit dem Start ins zweite Semester 2017 an den Trend der ersten sechs Monate an und legt zu. Neben freundlichen Vorgaben aus Übersee helfen erneut starke Bankaktien dem Leitindex SMI nach oben. Die 9'000-Punkte-Marke rückt damit wieder in Sichtweite. Vor allem Stimmungsindikatoren aus Asien stützen zum Wochenstart.

In China ist die Stimmung bei kleineren und privaten Industriebetrieben besser als erwartet, wie der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsindikator zeigt. Er reiht sich damit in einer Folge freundlicher Stimmungsindikatoren ein. In Japan wiederum sind die Manager der Grossindustrie dank der guten Exportlage so optimistisch wie seit drei Jahren nicht mehr. Hierzulande steht vor allem der breite Markt mit zahlreichen Mitteilungen im Fokus, allen voran der Industriekonzern Schweiter.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.30 Uhr 0,58% höher bei 8'958,59 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,75% auf 1'414,72 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) steigt um 0,58% ein auf 10'186,93 Punkte. Die 30 wichtigsten Titeln verbuchen alle Kursaufschläge.

Zu den grössten Gewinnern ...

