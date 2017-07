Herr Ledru, welche Bedeutung hat der Kunstmarkt im Wealth Management der Reyl-Gruppe?

Die Reyl-Gruppe war für ihre Privatkunden schon immer im Kunstbereich aktiv und ist am Kunstmarkt bereits gut bekannt. Über ihr Wealth Management und ihren Geschäftsbereich Corporate & Family Governance hat die Bank vielen Kunden bei der Strukturierung und Finanzierung ihrer Transaktionen in Europa, Asien oder im Nahen Osten geholfen.

Wir sehen Kunst als zunehmend für Vermögensverwaltungszwecke genutzten Vermögenswert an, der in der Zukunft immer wichtiger werden dürfte. Dies insbesondere weil die jüngeren Generationen mit unterschiedlichen Lebens- und Karrierezielen die traditionellen Ansätze für die Vermögensverwaltung im Rahmen der mehrere Generationen übergreifenden Vermögensplanung in Frage stellen.

Im Hinblick auf Kunst als Anlageinstrument haben wir festgestellt, dass Interesse an festverzinslichen Produkten mit Kunst als Basiswert besteht. Deshalb wir beschlossen, zusammen mit Link-Management, einem der führenden europäischen Unternehmen für Kunstberatung, eine Initiative für die Beleihung von Kunstwerken ins Leben zu rufen. Wir haben die erste Transaktion bereits abgeschlossen. Sie war um 30% überzeichnet - ein Zeichen für die lebhafte Nachfrage nach Anlagen mit Kunstbezug.

