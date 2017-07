BDT Media Automation GmbH: Bereich Print Media erhält Großauftrag für Large Format Handling Systeme und startet Serienproduktion für 3 Produktfamilien

Rottweil, 3. Juli 2017. Die BDT-Gruppe, ein traditionsreicher Entwicklungspartner und Produzent von Datenspeicherlösungen (Storage Automation) sowie innovativer Systemlösungen für Druck- und Automatisierungstechnik (Print Media Handling), konnte den ersten Großauftrag über mehrere Millionen Euro im Bereich des großformatigen Digitaldrucks / Verpackungsdrucks gewinnen.

Der Bereich BDT Print Media Handling nutzt die eigenentwickelte und patentierte Tornado Technologie, um die Produkt- und Medienhandhabung im Print und Packaging Bereich zu revolutionieren. Nach der sehr erfolgreichen Markteinführung des TPF 550 / 750 LT Pile Feeders im Format B2 und B1 startet BDT nun die Serienlieferung weiterer Produktfamilien.

Für den Print Production Markt startet die Serienlieferung des BDT VX Feeders (Bannersheet Feeder) an die ersten beiden Kunden Ricoh und Canon, welche beide bereits auf der Drupa 2016 die Prototypen vorgestellt hatten.

Für den Large Format Markt hatte BDT auf der Drupa einen Loader für die neue Single Pass Drucktechnologie mit Druckbreiten von 1,6m bis 3,2m präsentiert. Für dieses Produkt erhielt BDT nun von einem der Marktführer in den USA den ersten Auftrag in Millionenhöhe.

Um zusätzliche attraktive Marktsegmente zu erschließen und die Vorteile der Tornado Technologie noch weiteren Kunden zugänglich zu machen, hat BDT die Entwicklung eines B1 Palletten Feeders gestartet. Hier erfolgt die Auslieferung des ersten Prototyps an einen der weltweiten Marktführer für Digitale Druckpressen bereits im Juli 2017. Start der Serienlieferungen ist für Anfang 2018 geplant.

Zur BDT-Gruppe: Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Anlagen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Knapp 35 derzeit gültige Patente und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des Unternehmens. Vor 50 Jahren gegründet, beschäftigt die BDT-Gruppe heute insgesamt rund 400 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie in den USA, Mexiko, China und Singapur.

