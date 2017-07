Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts011/03.07.2017/09:50) - Die Relocation nach Zürich oder Aufenthalte ab 14 Tage in Zürich können mit möblierten Wohnungen von PABS.ch minutenschnell organisiert und problemlos gestartet werden. Die grosse Auswahl von PABS.ch überzeugt mit zentralen Lagen (nahe beim öV), komfortablen und kostengünstigen möblierten Wohnungen, All-inklusive-Miete und 5 Stern-Service. Die Angebote finden sich im Internet unter http://www.pabs.ch und "Wohnungssuche". Die möblierten Miet-Wohnungen von PABS.ch bieten wichtige Vorteile im Vergleich mit Angeboten von Hotels und anderen Anbietern von möblierten Wohnungen: Vorteile der möblierten Wohnung im Vergleich zum Hotel: - mit der komfortablen, eigenen Wohnung von PABS.ch hat man ein besseres und freieres Gefühl - die Miete ist viel niedriger, als der vergleichbare Hoteltarif und - die Einrichtung fürs Kochen und Essen ermöglicht eine deutlich kostengünstigere Verpflegung, verglichen mit dem Essen im Hotel oder Restaurant. Vorteile mit möblierten Miet-Wohnungen von PABS.ch: - gute Stimmung durch den Komfort und die zeitgemässe Einrichtung der möblierten Wohnungen von PABS.ch - von kostengünstigen fairen Mietpreisen (All-inklusive) profitieren - minutenschnell buchen und stressfrei starten - komfortable Einrichtungen fürs Kochen und Essen ermöglichen und erleichtern eine genussvolle, kostengünstige Verpflegung - kompetenter Reparaturservice und der 24-Stunden-Notfalldienst (7 Tage/Woche) bieten Sicherheit und Zuverlässigkeit - der inbegriffene 5-Sterne-Service (Kompetenz, Freundlichkeit, wöchentliche Reinigung, wöchentlich saubere Wäsche in Schlafzimmer und Bad) sorgt für Sauberkeit, Frische und Komfort. PABS.ch legt Wert darauf, die Wohnungen regelmäßig zu renovieren und in sehr gutem Zustand zu halten. Es lohnt sich, möblierte Wohnungen beim kompetenten Partner mit sorgfältigem Geschäftsgebaren zu buchen. Die Zufriedenheit der Kunden mit der möblierten Wohnung ist für PABS.ch erstes Gebot. (Ende) Aussender: PABS Résidences + Appartements AG Ansprechpartner: Giancarlo Fiorio Tel.: +41 44 491 41 16 E-Mail: pabs@pabs.ch Website: www.pabs.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170703011

