TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Kaum verändert sind die Börsen in Ostasien und Australien in die zweite Jahreshälfte gestartet. Beobachter verwiesen auf die durchwachsenen Vorgaben der US-Börsen. An der Wall Street verbuchten die Standardwerte am Freitag eine leichte Erholung, während viele Technologiewerte abermals verkauft wurden. Dazu kam, dass an den US-Börsen am Montag nur verkürzte Sitzungen stattfinden und der Handel am Dienstag wegen des Feiertags "Independence Day" ganz ruht. Das habe viele Anleger zur Zurückhaltung veranlasst, sagten Marktteilnehmer.

Überzeugende Konjunkturdaten aus der Region stützten die asiatischen Aktienmärkte allenfalls leicht oder verpufften sogar. In Tokio legte der Nikkei-225-Index um 0,1 Prozent auf 20.056 Punkte zu. Aus dem sogenannten Tankan-Bericht der japanischen Notenbank ging hervor, dass der Index für das Geschäftsklima der großen heimischen Industrieunternehmen im zweiten Kalenderquartal auf den höchsten Stand seit über drei Jahren gestiegen ist und dabei die Erwartungen von Ökonomen übertraf.

In Schanghai schlossen die Kurse im Schnitt 0,1 Prozent höher und zeigten sich damit unbeeindruckt vom Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der im Juni auf 50,4 gestiegen ist und damit wieder eine Expansion der Wirtschaft anzeigt. Im Mai war ein Stand von 49,6 Punkten ermittelt worden. Allerdings war der offizielle Einkaufsmanagerindex der staatlichen chinesischen Statistikbehörde in der vergangenen Woche schon überraschend stark ausgefallen, so dass das Überraschungspotenzial beim Caixin gering gewesen sein dürfte. Gewinnmitnahmen in Large Caps und die Angst vor einer Liquiditätsverknappung hätten den chinesischen Aktienmarkt gebremst, hieß es.

Chinesischer Anleihemarkt öffnet sich für Ausländer

Gut behauptet zeigte sich der Aktienmarkt in Hongkong. Er profitierte von einer Neuregelung: Seit dem heutigen Montag können ausländische Anleger über die Börse Hongkong auch in den festlandchinesischen Anleihemarkt investieren. Ping An Asset Management schätzt, dass zunächst bis zu 250 Milliarden US-Dollar in den weltweit drittgrößten Markt für festverzinsliche Wertpapiere fließen.

Diese Bond Connect genannte Zusammenarbeit zwischen Hongkong und China dürfte weitaus attraktiver sein als die bislang geübte Praxis des Handels über den Interbanken-Anleihemarkt, sagte Zhang Dong, Vizepräsident von Ping An Securities. Er sieht hier ein "immenses" Wachstumspotenzial.

Nach Angaben von Goldman Sachs hielten ausländische Investoren Ende März chinesische Anleihen im Volumen von 122 Milliarden Dollar. Das gesamte Volumen des chinesischen Anleihemarkts umfasse aber 9 Billionen Dollar, hieß es.

Börse Mumbai nach Steuerreform deutlich im Plus

Positiv hat der indische Aktienmarkt reagiert, nachdem am Wochenende die größte Steuerreform seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1947 beschlossen wurde. Der Sensex an der Börse Mumbai stieg im Verlauf um etwa 1 Prozent. Die neue einheitliche Mehrwertsteuer GST ersetzt unterschiedliche Steuersätze in den 29 indischen Bundesstaaten. Premierminister Narendra Modi will mit der Steuerreform einen einheitlichen Binnenmarkt schaffen und die Wirtschaft modernisieren. Die Reform war umstritten, was den Markt vor der Verabschiedung des Gesetzes im Juni bremste. Die Neuregelung bedeutet für einige Branchen jedoch eine geringere Steuerbelastung. Dazu gehört die Automobilindustrie. Die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers Ashok Leyland gewann 5,7 Prozent. Maruti Suzuki verbesserten sich um 1,6 Prozent Das Unternehmen hatte am Wochenende angekündigt, die Preise um 3 Prozent zu senken.

Im australischen Sydney ging es dagegen mit den Kursen um 0,7 Prozent nach unten. Die Aktien der großen Banken des Landes wurden ebenso verkauft wie die Papiere der Versorger und Immobilien-Trusts. Einzig einige Energiewerte schafften ein kleines Plus, nachdem sich der Ölpreis leicht erholt hatte.

Kasino-Aktien in Hongkong unter Druck

An der Börse in Hongkong fielen die Aktien der in Macao ansässigen Spielkasinos mit Verlusten auf. Sie haben ihren Umsatz im Juni im Schnitt nur um 26 Prozent gesteigert, während Analysten ein Wachstum von über 30 Prozent erwartet hatten. Galaxy Entertainment ermäßigten sich um 2,1 Prozent und Sands China um 1,7 Prozent.

In Tokio verloren Toshiba 3,4 Prozent. Der Verkaufsplan für die Chipsparte des angeschlagenen Unternehmens enthält die Option, dass die südkoreanische Hynix eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen übernimmt, wie mit dem Vorgang vertraute Personen dem Wall Street Journal sagten. Dies wiederum würde im Widerspruch zu offiziellen Verlautbarungen Toshibas stehen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.684,50 -0,65% -0,26% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.055,80 +0,11% +4,93% 08:00 Kospi (Seoul) 2.394,48 +0,11% +18,16% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.194,79 +0,07% +2,94% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.789,88 +0,10% +17,16% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.412,79 +0,17% +12,53% 07:30 Straits-Times (Singapur) 3.226,41 -0,00% +12,00% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.763,37 -0,02% +7,41% 11:00 BSE (Mumbai) 31.209,14 +0,93% +17,21% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1398 -0,2% 1,1422 1,1399 +8,4% EUR/JPY 128,47 +0,2% 128,16 127,66 +4,5% EUR/GBP 0,8761 -0,1% 0,8774 0,8771 +2,8% GBP/USD 1,3011 -0,1% 1,3018 1,2994 +5,5% USD/JPY 112,72 +0,5% 112,20 112,01 -3,6% USD/KRW 1145,64 -0,1% 1145,64 1145,27 -5,1% USD/CNY 6,7872 +0,1% 6,7809 6,7807 -2,3% USD/CNH 6,7835 +0,0% 6,7815 6,7852 -2,8% USD/HKD 7,8102 +0,0% 7,8075 7,8054 +0,7% AUD/USD 0,7666 -0,2% 0,7680 0,7676 +6,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,35 46,04 +0,7% 0,31 -18,5% Brent/ICE 49,05 48,77 +0,6% 0,28 -16,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.235,49 1.241,60 -0,5% -6,11 +7,3% Silber (Spot) 16,57 16,62 -0,3% -0,06 +4,0% Platin (Spot) 919,75 925,70 -0,6% -5,95 +1,8% Kupfer-Future 2,70 2,70 -0,1% -0,00 +7,1% ===

