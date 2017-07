Die New Yorker Börse spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Seit 225 Jahren ist sie die wichtigste amerikanische Börse. Trotz ihrer großen Bedeutung für die Finanzen von Millionen von Amerikanern gibt es einige Fakten über die NYSE (WKN:969996) (New York Stock Exchange), die viele Leute nicht kennen. Die folgenden fünf Fakten sollten etwas Licht ins Dunkel bringen und dir zeigen, wie wichtig die New Yorker Börse doch ist.

1. Die New Yorker Börse ist nicht die älteste Börse.

Die New Yorker Börse geht bis ins Jahr 1792 zurück, als ein paar Dutzend Broker und Händler sich vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...