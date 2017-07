Der Dax (DAX 30) hat sich nach seiner jüngsten Durststrecke etwas berappelt. Der deutsche Leitindex gewann am Montagvormittag 0,69 Prozent auf 12 410,21 Punkte, nachdem er alleine in der Vorwoche um mehr als 400 Punkte oder 3,2 Prozent abgesackt war. Nun trieben gute Wirtschaftsdaten aus Asien die Kurse an.

Den vollständigen Artikel lesen ...