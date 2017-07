Bern (awp/sda) - Die Pensionskasse Post vergibt seit 1. Juli Hypotheken an ihre Versicherten und an Drittpersonen. Hypotheken seien für die Pensionskasse eine interessante Alternative zu Obligationen, begründet sie ihren Entscheid. So sei die Rendite von Hypotheken deutlich höher als bei herkömmlichen Geldanlagen, wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...