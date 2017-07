Frankfurt (ots) -



Am 4. Juli 2017 feiert der klassische Cinquecento seinen 60. Geburtstag. Fiat macht allen Fans des weltweit beliebten Oldtimers aus diesem Anlass ein besonderes Angebot. Das Sondermodell Fiat 500 Anniversario lässt mit den vom historischen Vorläufer inspirierten Karosseriefarben Riviera Grün und Sicilia Orange das Dolce Vita Gefühl der 1950er Jahre wieder aufleben.



Auch Designdetails wie Chrom-Elemente auf der Motorhaube, verchromte Abdeckkappen der Außenspiegel, historische Fiat Logos sowie das Styling der Leichtmetallräder sind eine Hommage an das Automobil, das nicht nur in Italien eine ganze Generation motorisierte. Der Schriftzug "Anniversario" auf der Kofferraumhaube rundet die exklusive Optik des Fiat 500 Anniversario ab, der als Limousine und als Cabriolet mit Stoffverdeck zur Wahl steht.



Auch der Innenraum nimmt Anleihen am Stil der "Swinging Sixties". Die Sitze sind mit einem Stoff bezogen, der in sogenannten Pfeifen abgesteppt ist sowie horizontale Streifen und gestickte Logos mit der Zahl 500 aufweist. Die Armaturentafel ist - wie schon beim historischen Cinquecento - in Wagenfarbe lackiert. "Anniversario" Schriftzüge auf den Fußmatten kennzeichnen das Sondermodell zusätzlich. 1957 höchstens in Science-Fiction-Romanen vorstellbar war die hochmoderne Entertainmentanlage des neuen Fiat 500 Anniversario.



Zur Wahl steht das System Uconnect Link, das mittels eines Touchscreen mit sieben Zoll (17,8 Zentimeter) Bildschirmdiagonale gesteuert wird. Integriert ist das Uconnect HD LIVE Radio, das mit den Applikationen Apple CarPlay und Android AutoTM die nahtlose Integration von kompatiblen Smartphones in das bordeigene Infotainmentsystem ermöglicht (Kompatibilität vorausgesetzt). Auf Wunsch steht außerdem ein Navigationssystem zur Verfügung. Auch das war am 4. Juli 1957 unvorstellbar, als der historische Cinquecento erstmals durch die Straßen von Turin rollte - der weltweit erste Start eines Satelliten lag da noch drei Monate in der Zukunft.



Die serienmäßigen Leichtmetallräder haben 16-Zoll-Format. Alternativ sind auch Felgen im Speichen-Design mit Diamant-Finish erhältlich. Das Motorenangebot des neuen Fiat 500 Anniversario umfasst wirtschaftliche Benziner und Turbodiesel mit einer Leistungsspannweite zwischen 51 kW (69 PS) und 77 kW (105 PS).



