In der vergangenen Woche erlebte der deutsche Leitindex seine schwächste Woche des Jahres. Das Wochenminus belief sich auf über drei Prozent. Massgeblich dafür verantwortlich war die schwache Performance des DAX am Donnerstag und Freitag. Wie der DAX in die neue Woche startet und was in dieser Woche auf die Anleger zukommen könnte, erfahren Sie hier von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.