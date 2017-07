Die Ursache dafür sind die relativ engen Märkte mit vielfach weniger als 3 Mio. € Tagesumsatz, womit jede Manipulation oder Zufälligkeit möglich ist. br/>

Bei den Autozulieferern hebt sich Hella vom Sektor positiv ab. Die Strategie hinsichtlich der Elektromobilität als auch des Autonomen Fahrens ist überzeugend. Die Erläuterungen dazu auf dem Kapitalmarkttag haben uns gefallen. br/>

Klar ist: In beiden Bereichen ist Hellas Pipeline exzellent, was sich bereits heute in kontinuierlich steigenden Auftragseingängen ablesen lässt. Die aktuelle Prognose-Erhöhung ist somit die logische Konsequenz. Wir legen uns um 40 € auf die Lauer.br/>