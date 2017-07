Wie heute bekannt wurde, will Adva Optical mit dem Kauf des US-Konkurrenten MRV Communications das Amerika-Geschäft deutlich erweitern. Das im TecDax notierte Unternehmen bietet 10 Dollar je MRV-Aktie oder insgesamt rund 69 Millionen US-Dollar. Die Offerte des Telekomausrüsters werde von der MRV-Unternehmensführung einstimmig unterstützt, teilte Adva am Montag in Martinsried...

