Der Energie-Dienstleister mit Hauptsitz in Schottland soll dem Speicheranbieter beim Ausbau seiner globalen Präsenz helfen. Aggreko erwirbt die Anteile an Younicos von der Calibrium AG, Mithril GmbH und Groupo ECOS sowie weiteren strategischen Investoren.Der Berliner Speicherpionier hat einen neuen Besitzer. Die Aggreko plc mit Hauptsitz in Glasgow übernehme für umgerechnet etwa 46 Millionen Euro in bar die Anteile an Younicos, teilte das Unternehmen am Montag mit. Das schottische Unternehmen könne damit seine Kunden effizienter, sauberer und günstiger mit Energie versorgen. Younicos wiederum ...

