Per Telefon, Fax und übers Internet: So schreiben die 500 Meilen voneinander entfernt wohnenden Bestseller-Autoren Douglas Preston und Lincoln Child seit 1995 ihre überaus erfolgreichen Thriller. Der eine liefert den wissenschaftlichen Hintergrund, der andere arrangiert die Spannungsbögen. Einer ihrer Romanhelden ist der Agent Gideon Crew. In seinem vierten Fall kämpft er nun gegen eine gefährliche extraterrestrische Lebensform, die die Erde zu vernichten droht. Mario Hattwig mit unserem Audible-Hörbuch-Tipp der Woche: "Ice Limit - Abgrund der Finsternis" von Preston & Child.



Sprecher: In der eisigen See der Antarktis, drei Kilometer tief auf dem Meeresgrund, liegt seit sechs Jahren ein riesiger Meteorit. Bei der Havarie eines Forschungsschiffs über Bord gegangen, entwickelt der plötzlich ein mysteriöses Eigenleben, wächst und wächst und sorgt für jede Menge Rätsel:



O-Ton 1 (Ice Limit, 23 Sek.): "Handelt es sich um eine Maschine, um ein Lebewesen oder um irgendeine Form von Hybrid? Wir wissen es nicht. Aber Folgendes ist uns bekannt: Das Ding scheint seine Wurzeln beziehungsweise Tentakeln mit unglaublicher Geschwindigkeit auszubreiten: 100, 200 Meter pro Stunde. Der Großteil dieser Wurzeln steuert auf den südamerikanischen Kontinent zu." "Großer Gott!"



Sprecher: Für Eli Glinn, Chef der Firma Effective Engineering Solutions, der auch dabei war, als der Meteorit vor sechs Jahren verloren ging - ist sofort klar:



O-Ton 2 (Ice Limit, 15 Sek.): "Uns läuft die Zeit davon. Die Kreatur wächst zu schnell, die Wurzeln wachsen nach außen mit exponentieller Geschwindigkeit. Es ist riesig, es ist gefährlich. Dieses Ding stellt eine enorme Bedrohung dar. Es könnte die Erde vernichten."



Sprecher: Um dies zu verhindern, reist Eli Glinn mit ein paar Wissenschaftlern und Forschern erneut in die Antarktis. Für einen Spezialauftrag nimmt er außerdem einen ausgewiesenen Nuklearexperten mit - den Agenten Gideon Crew:



O-Ton 3 (Ice Limit, 18 Sek.): "Sie haben mich also angeheuert, damit ich den Bau einer Atombombe überwache", sagte er ruhig. "Und Sie wollen die Bombe dazu verwenden, eine gigantische außerirdische Pflanze zu vernichten, die angeblich auf dem Meeresgrund wächst." "Ja!" Glinn nickte. "Weil das Ding ein Alien ist."



Sprecher: Doch dieses angebliche Alien entpuppt sich schon bald als zäher Gegner, der mit allen Mitteln um sein Überleben kämpft:



O-Ton 4 (Ice Limit, 16 Sek.): Gideon schaute entsetzt hin. Da stimmte doch etwas nicht. Es geschah blitzschnell - und dann ergoss sich eine Masse sich windender, kreischender Würmer aus der offenen Lüftungsklappe. Die Männer schrien, schlugen um sich. Es war zweifellos ein Kampf, den sie nicht gewinnen konnten.



Sprecher: Oder vielleicht doch? "Ice Limit - Abgrund der Finsternis" von Preston & Child gibt's ab sofort als digitales Hörbuch bei Audible zum Downlaod - fantastisch gelesen von Simon Jäger, der deutschen Synchronstimme von Matt Damon und Josh Hartnett.



Abmoderationsvorschlag:



Für alle, die Gänsehaut pur mögen und sich an heißen Sommertagen gern mal ein paar kalte Schauer über den Rücken jagen wollen: Mit "Ice Limit - Abgrund der Finsternis" von Preston & Child klappt das garantiert. Mehr dazu finden Sie auch im Internet unter http://audible.de/tipp.



