Garden Grove, Kalifornien (ots/PRNewswire) - HYCOR® Biomedical, ein führender Hersteller von In-vitro-Diagnostikprodukten für Allergie- und Autoimmuntests, gab heute die Aufnahme von Mitarbeitern in Schlüsselfunktionen als Ergänzung des Führungsteams des Unternehmens bekannt.



HYCOR hat sein globales Team durch die Aufnahme mehrerer erfahrener Führungskräfte verstärkt, darunter Dr. Eric Whitters als Chief Operating Officer, Tommy Chiu als Vice President of Operations, Ulf Bladin, MBA als Vice President, Geschäftsführer für den EMEA-Raum und Kim Walker, MS, FRAPS als Vice President für Regulierung, Qualität und klinische Angelegenheiten.



"Wir freuen uns außerordentlich, derart hochtalentierte und engagierte Mitarbeiter sowohl in unser Geschäftsleitungsteam in Nordamerika als auch in unseren Konzernbereich in Europa aufzunehmen", sagte Richard Aderman, Chief Executive Officer von HYCOR. "Diese Ergänzungen zu unserem globalen Führungsteam bereichern uns um umfangreiche Branchenerfahrungen, die dazu beitragen, dass unser Unternehmen für die regulatorischen Zulassungen bereit ist, die Klinikern und Labors auf der ganzen Welt modernste Technologie an die Hand geben werden."



Zu den neuen Führungskräften bei HYCOR gehören:



- Dr. Eric Whitters, Chief Operating Officer, verfügt über mehr als 22 Jahre Erfahrung in Forschung, Entwicklung, Qualität, Regulierung und Betrieb aus verschiedenen Quellen, darunter Fortune-500-Unternehmen und Diagnostik-Nischenunternehmen. Eric hat umfangreiche Erfahrung in der Bereitstellung von Produkten in den US-amerikanischen und europäischen Märkten, nachdem er Entwicklungsteams zu mehr als achtzig (80) Assays für die klinischen Systeme IMMULITE®, TIGRIS®, PANTHER® und ECi® leitete. Er hat mit einem breiten Spektrum an Technologien wie Point-of-Care (PoC), Serologie, Immunochemie, klinische Chemie und molekulare Diagnostik und innerhalb verschiedener Gesundheitsbereiche gearbeitet, z. B. Allergie, Herz, Schilddrüse, Autoimmun, Infektionskrankheiten, Sepsis und Anämie. - Tommy Chiu, Vice President of Operations, bringt eine Fülle von Wissen und Erfahrungen in der Herstellung mit, die er über 34 Jahre hinweg in der Branche für medizinische In-vitro-Diagnostik vertieft hat. Dazu zählt Erfahrung mit der internationalen Expansion nach Großbritannien und China. Tommy hat in verschiedenen Positionen im Produktionsmanagement und im Führungsteam der Diagnostic Products Corporation® gearbeitet, die später zu Siemens Healthcare Diagnostics® wurde. Er half beim Übergang des Unternehmens von einer Radioimmunoassay-Plattform zu einer innovativeren Chemilumineszenz-Methodik. Im Start-up-Bereich half Tommy Astute Medical Inc.® bei der US-amerikanischen Markteinführung von dessen Immunoassay zur Beurteilung von akutem Nierenversagen (ANV). - Ulf Bladin, Vice President, Geschäftsführer für den EMEA-Raum, bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung aus den Bereichen Diagnostik und Pharmazie mit, darunter Vertrieb und Marketing, strategische Positionierung und mehrere erfolgreiche Produkteinführungen bei Merck Sharp & Dohme® und Pfizer®. Er bekleidete zudem eine Schlüsselposition bei Phadia®, als Vice President für Global Marketing, Scientific und Regulatory Affairs und Corporate Communications. Nach der Übernahme von Phadia durch Thermo Fisher Scientific® im Jahr 2011 war Ulf als Vice President Commercial Operations Europe für die Immuno Diagnostic Division und als Mitglied des globalen Führungsteams tätig. - Kim Walker, Vice President für Regulierung, Qualität und klinische Angelegenheiten, bringt mehr als 24 Jahre Branchenerfahrung aus verschiedenen Bereichen mit ein, darunter klinisches Labor, Blutbanken, Veterinärmedizin, biologische Präparate, Arzneimittel, Geräte und In-vitro-Diagnostika. Vor ihrem Eintritt bei HYCOR führte Kim 11 Jahre lang ihr eigene Beratungsfirma. Sie arbeitete zudem als Managerin für regulatorische Angelegenheiten für Beckman Coulter®. Kim hat an den Arbeitsgemeinschaften vom Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) in den Bereichen Testen der dezentralen Diagnostik, Qualitätssysteme und Prozessverbesserung teilgenommen. Sie ist eine Kursentwicklern und -leiterin für einige Grund- und Hauptstudienkurse zu den Themen Regulierung, Qualität und Krankenhaus.



Informationen zu HYCOR Biomedical



HYCOR wurde 1981 gegründet und ist ein weltweiter Hersteller und Vermarkter von In-vitro-Diagnostikprodukten. Seit seiner Gründung hat HYCOR seine Aktivitäten im Bereich von Urinanalyse-, Allergie- und Autoimmun-Produkten ausgedehnt, die in klinischen Laboratorien, Krankenhäusern und Arztpraxen weltweit eingesetzt werden. Zu den von HYCOR vertriebenen Produkten gehören die Marken HYTEC® und AUTOSTAT®. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Produkten, die Klinikern größtmöglichen Wert durch Innovation, Zuverlässigkeit und Kundendienst sichern. Weitere Informationen finden Sie unter www.HYCORbiomedical.com.



IMMULITE® ist ein Warenzeichen von Siemens Healthcare Diagnostics, Inc. PANTHER® ist ein Warenzeichen von Hologic ECi® ist ein Warenzeichen von Ortho Clinical Diagnostics



Pressekontakt: Elizabeth Fatone inVentiv Health Liz.Fatone@inventivhealth.com Tel: 310-963-5221