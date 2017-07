Paris - Die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly" eine Aktienanleihe Protect Last Minute (ISIN DE000PR8ETD0/ WKN PR8ETD) auf die Aktie der Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) vor.Die Commerzbank erziele Fortschritte bei der eingeleiteten Restrukturierung. So würden die Kosten für den geplanten Stellenabbau deutlich geringer ausfallen als die veranschlagten 1,1 Milliarden Euro. Im Bereich der Schiffskredite komme das Institut ebenfalls voran. In diesem Monat habe die Commerzbank die Lizenz für den Handel mit Schiffspfandbriefen zurückgegeben. Das Portfolio an Schiffskrediten solle damit weiter reduziert werden. Aktuell stünden noch 4,5 Milliarden Euro in der Bilanz, vor fünf Jahren seien es noch 20 Milliarden Euro gewesen.

