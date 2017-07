RIB Software SE unterzeichnet einen Phase-III-Auftrag (Nr. 20 / 2017) mit Willemen, dem größten familiengeführten Baukonzern Belgiens

DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vertrag RIB Software SE unterzeichnet einen Phase-III-Auftrag (Nr. 20 / 2017) mit Willemen, dem größten familiengeführten Baukonzern Belgiens 03.07.2017 / 11:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

03. Juli 2017

RIB Software SE unterzeichnet einen Phase-III-Auftrag (Nr. 20 / 2017) mit Willemen, dem größten familiengeführten Baukonzern Belgiens

Stuttgart, Deutschland, 03. Juli 2017. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technology, gab heute den Abschluss eines Phase-III-Auftrags mit Willemen, dem größten familiengeführten Baukonzern Belgiens bekannt. Diese Vereinbarung ist der zweite Phase-III-Auftrag, der in dem laufenden Kalenderjahr abgeschlossen werden konnte.

Tom Willemen, Vorstandsvorsitzender der Willemen Groep, kommentiert die Vereinbarung wie folgt: "Wir sind überzeugt, dass die moderne und innovative iTWO-Technologie dazu beitragen wird, unsere Prozesse zu verschlanken, weitere Einsparungspotenziale aufzudecken und unsere Marktposition zu stärken. Wir freuen uns auf eine Lösung, die uns hilft, unsere Planungs- und Ausführungsprozesse effizient zu digitalisieren. Mit der iTWO-Technologie sind wir optimal positioniert, um den digitalen Herausforderungen von Baukonzernen im 21. Jahrhundert gerecht werden zu können."

"Wir freuen uns sehr, dass sich ein weiterer europäischer Baukonzern für die iTWO-Technologie entschieden hat. So wie wir es bereits mit anderen Großkunden sehr erfolgreich umgesetzt haben, werden wir es ihnen ermöglichen, ihre Produktivität zu verbessern, Kosten, Zeit und Risiko zu senken und die Profitabilität zu erhöhen. Wir glauben, dass wir über die leistungsfähigste Technologie auf dem Markt verfügen. Dieser Vertrag ist erneut ein sehr gutes Beispiel dafür, dass die moderne iTWO-Technologie zunehmend von innovativen und zukunftsorientierten Bauunternehmen genutzt wird. Wir freuen uns, einen Kunden gefunden zu haben, der sich aktiv an der Zukunft der Bauindustrie beteiligen möchte", sagt Michael Sauer, Vorstand der RIB Gruppe.

Über die Willemen Groep

Willemen ist Belgiens größter familiengeführter Baukonzern mit über 2.300 Mitarbeitern. Das Ziel von Willemen ist es, Bauprojekte zu realisieren und termingerecht nach den Wünschen des Kunden zu übergeben. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Qualität, Sicherheit und Umweltverträglichkeit gelegt. Vergangenes Jahr wurden mehrere beeindruckende Projekte über verschiedene Branchen hinweg realisiert, die zusammen einen Jahresumsatz von 685 Millionen Euro ergaben. Willemen setzt seine Expertise vor allem in Mittel- und Osteuropa, Afrika und dem Mittleren Osten ein. Der Mehrwert hierbei liegt in dem exzellenten Know-how und Projektmanagement sowie der Einbindung von hiesigen Fachkräften und Ressourcen.

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 750 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC.

