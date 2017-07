Stuttgart (ots) -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.dpa-video.com und http://www.presseportal.de/video -



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Lebensmittel-Schwindel - wenn nicht drin ist, was drauf steht



Auf der Zutatenliste von Produkten wie Jogurt "Typ Pistazie" oder Kuchen "Typ Eierlikör" stehen weder Pistazie noch Eierlikör, sondern meist Farbstoffe und Aromen. "Marktcheck" zeigt, wie die Lebensmittelindustrie Verbraucher in die Irre führt.



Keimschleuder Händetrockner - von wegen hygienisch



Berührungslose, elektrische Händetrockner sind umweltfreundlicher als Papierhandtuchspender und laut Hersteller sehr hygienisch. Doch in stark frequentierten Toiletten mit elektrischen Händetrocknern tummeln sich die Keime.



Verpackungsärger - wenn die Plastikhülle einfach nicht abgeht



Verpackungen von CDs, Glühbirnen oder eingelegtem Fisch bekommt man oft nur mit großer Anstrengung geöffnet. Manchmal kommt es beim Entfernen der Plastikhüllen sogar zu Verletzungen. Dabei könnte es die Industrie den Verbrauchern deutlich einfacher machen.



Büffelmozzarella im Test - wirklich immer ein Genuss?



"Marktcheck" testet, ob man Büffelmozzarella guten Gewissens essen kann. Dioxin, Hormone und gefährliche Bakterien wurden bereits in dem Käse gefunden. In anderen Fällen wurde teure Büffelmilch durch günstigere Kuhmilch ersetzt.



Urlaub mit dem Wohnmobil - Tipps für ein gelungenes Camping-Erlebnis



Urlaub auf vier Rädern liegt im Trend. Verkehrsexperte Thorsten Link klärt mit Caravan-Experten, wo man Reisemobile mieten sollte, ab wann sich der Kauf lohnt und worauf man beim Packen und auf der Fahrt achten muss.



Tipp der Woche - Armkettchen anziehen ohne Stress



"Marktcheck" zeigt, wie man Armkettchen ganz einfach an das Handgelenk bekommt.



"Marktcheck"



Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.



Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.SWR.de/marktcheck und auf YouTube unter https://www.youtube.com/marktcheck zu sehen.



Fotos bei www.ARD-foto.de.



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2



Pressekontakt: Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.de