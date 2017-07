Münster (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das erste Halbjahr 2017 der Lotterie Eurojackpot war durch fünf große Jackpotphasen geprägt. Weiterhin gibt es in den 17 teilnehmenden europäischen Ländern zwei Gewinner-Jubiläen in diesem Jahr zu feiern.



11 Millionäre und 182 weitere Großgewinner im ersten Halbjahr 2017 Europaweit brachte die Lotterie Eurojackpot im 1. Halbjahr 2017 11 Millionäre hervor. Neben sieben deutschen Millionären gab es weitere Millionentreffer in Finnland, Ungarn, Dänemark und den Niederlanden.



Weitere 99 Großgewinne, die eine Gewinnquote oberhalb der 100.000 Euro Marke hatten, gingen allein im ersten Halbjahr nach Deutschland. Europaweit waren es 193 Großgewinne ab 100.000 Euro.



Über 1.000 Großgewinne seit Start der Lotterie



Anfang Juni 2017 gab es ein besonderes Jubiläum. Eurojackpot begrüßte den 1.000 Großgewinner seit Start der Lotterie. Die deutsche Gewinnerbilanz sieht diesbezüglich besonders aus. Rund 50 Prozent (bisher 511) der Spielteilnehmer mit einem Gewinn von mindestens 100.000 Euro oder mehr kommen aus Deutschland.



Ein zweites besonderes Jubiläum wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. In einer der kommenden Ziehungen werden wir den 100. Millionär seit der ersten Ziehung im März 2012 küren können. Das Deutschland ein besonderes "Näschen" für den Eurojackpot hat zeigt sich auch daran, dass von den inzwischen 97 Millionären allein 52 Millionäre aus dem Bundesgebiet stammen.



Eine imposante Gewinnerbilanz, wenn man bedenkt, dass die Lotterie im März 2017 erst ihren 5. Geburtstag gefeiert hat.



Eindrucksvolle Gewinnsummen im ersten Halbjahr 2017



Über alle Gewinnklassen hinweg konnten im ersten Halbjahr 2017 bisher rund 19 Mio. Gewinne bei Eurojackpot erzielt werden. Dahinter steht eine Gesamtgewinnsumme von über 543 Mio. Euro. Andreas Kötter, Chairman der Eurojackpot-Kooperation bilanziert: "Eurojackpot setzt seinen Wachstumstrend auch im ersten Halbjahr 2017 fort. Im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres konnten die Spieleinsätze um weitere 24 Prozent gesteigert werden."



Aktueller Jackpot bei 46 Mio. Euro



Der Start ins zweite Halbjahr 2017 beginnt bei Eurojackpot gleich wieder mit einer attraktiven Gewinnkonstellation. Rund 46 Mio. Euro sind am kommenden Freitag, den 7. Juli 2017 im Jackpot. Mitspielen kann man in den Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.



OTS: Eurojackpot newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107909 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107909.rss2



Pressekontakt: WestLotto Axel Weber Telefon: 0251-7006-1313 Telefax: 0251-7006-1399 presse@eurojackpot.de eurojackpot.spiegel.de