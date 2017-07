Der Blick beim Wertpapier des Industriekonzerns Bilfinger richtet sich auf den mittelfristigen Verlauf und lässt so einige interessante Rückschlüsse zu - denn seit Mai 2015 komplettiert sich zunehmend eine bullische Formation und könnte bald die Durststrecke der letzten Jahre beenden.

Noch Mitte 2014 tendierten die Kursnotierungen der Bilfinger-Aktie im Bereich von 93,00 Euro und markierten dadurch aber auch die finalen Hochs, bevor die Aktie anschließend deutlich unter Druck gekommen ist und nahezu an die Tiefs aus 2009 bis Sommer 2016 zurückgesetzt hat. Um 25,05 Euro gelangen schließlich eine nachhaltige Stabilisierung, sowie ein erster Aufwärtsschub auf 40,71 Euro in der ersten Jahreshälfte 2017. Damit lässt sich seit grob Mai 2015 eine volatile Stabilisierungsphase im Wertpapier erkennen, die zudem aber auch eine potentielle Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation zulässt. Der Wochenchart zeigt nämlich ein nahezu ausgereiftes Chartbild und fast fertige rechte Schulter dieser Formation. ...

