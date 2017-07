FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.07.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6300 (6000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BP PRICE TARGET TO 675 (625) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS INTERTEK TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 4450 (4000) PENCE - BERENBERG RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 560 (450) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES WOLSELEY PRICE TARGET TO 5800 (5700) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS SEVERN TRENT TO 'UNDERP.' ('MARKET-PERF.'); TARGET 1900 (2260) P - BERNSTEIN CUTS UNITED UTILITIES TO 'MARKET-PERF.' ('OUTP.'); TARGET 930 (1070)P - CREDIT SUISSE CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 400 (420) P - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RPC GROUP PRICE TARGET TO 1180 (1175) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS INTERTEK TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 4580 (4510) PENCE - GOLDMAN CUTS SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 200 (205) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 475 (460) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1745 (1670) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 2000 (2770) PENCE - 'SELL' - LIBERUM CUTS STAGECOACH GROUP PLC PRICE TARGET TO 155 (185) PENCE - 'SELL' - LIBERUM RESUMES GAME DIGITAL WITH 'HOLD' - TARGET 23 (50) PENCE - PANMURE RAISES SQS SOFTWARE PRICE TARGET TO 716 (688) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 560 (490) P - SECTOR PERF. - RBC RAISES B&M EUROP. VALUE RETAIL TO OUTPERF (SECTOR PERF) - TARGET 380 P - SHORE CAPITAL CUTS POLAR CAPITAL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 445 (425) PENCE - UBS RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 660 (640) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob