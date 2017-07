Nur wenige Tage nach Bekanntgabe der Übernahme zweier aussichtsreichen Edelmetall-Projekte gibt das australische Rohstoff-Unternehmen Spitfire Materials (ASX: SPI; WKN: A0M6KQ; ISIN: AU000000SPI6) Bohrergebnisse für seine Mulwarrie-Liegenschaft in West-Australien bekannt. Während der vergangenen Monate bohrte das Unternehmen über 3.015 Meter mit dem RC- und Diamantbohr-Verfahren und entdeckte auf diese Weise signifikante Goldvorkommen auf dem Gelände der historischen Tagebaumine. Neben der Bestätigung bekannter Vorkommen geben die Arbeiten auch Grund für anschließende Untersuchungen. "Die Ergebnisse haben uns beeindruckt. Das Bohrprogramm hat signifikante Ausprägungen hochgradiger Goldvorkommen identifiziert und wir setzen alles daran, das Gebiet so schnell als möglich erneut zu explorieren", betont John Young, Managing Director bei Spitfire Materials. Gute Ergebnisse im Zentrum und Süden von Mulwarrie Das Bohrprogramm wurde Anfang Juni abgeschlossen und bestätigte historische Erkenntnisse von Analysen, die bereits in den 1980er Jahren durchgeführt wurden. Darüber hinaus...

