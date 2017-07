Die Commerzbank hat die Aktie des Logistikkonzerns VTG mit Blick auf den Ausbau der Güterwagenflotte auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Übernahme der CIT Rail Holdings mit Sitz in Paris, zu der der Eisenbahnwaggon-Vermieter Nacco mit einer Flotte von rund 14 000 Güterwagen gehört, sei vernünftig und festige die Marktführerschaft in Europa, habe aber ihren Preis, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Montag. Er bezweifelt den von VTG erwarteten, positiven Gewinnbeitrag der Transaktion und wartet daher auf weitere Unternehmensaussagen hierzu./gl/la

